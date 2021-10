Cormar Polistena, mister Rinaldi elogia i suoi ragazzi: “stiamo facendo grandi cose, non molleremo mai” [INTERVISTA]

16 Ottobre 2021 19:55

Mister Rinaldi fa i complimenti al Polistena dopo la vittoria contro la Todis Lido di Ostia: nelle difficoltà viene fuori la forza e la qualità di un grande gruppo

Due vittorie nello spazio di 5 giorni. Dopo la sconfitta all’esordio in Serie A il Polistena si regala due grandi prestazioni che coincidono con altrettante vittorie. Quella odierna contro la Todis Lido di Ostia è la prima casalinga fra le mura amiche del PalaBotteghelle di Reggio Calabria che ospita in via eccezionale i bianconeri. Una vittoria frutto dello spirito di sacrificio, della forza del gruppo e della qualità espressa in campo capace di sopperire alle tante gare ravvicinate e a un roster che fin qui non è mai stato al completo.

Mister Rinaldi nel post gara ha analizzato così la vittoria e il momento che stanno vivendo i reggini: “era una partita difficilissima. Questa era la terza partita in una settimana. Abbiamo fatto una partita in crescendo, contro una squadra ostica, difficile da affrontare, che gioca insieme da tempo, ben allenata e anche fisica. Vittoria importante ma la strada è ancora lunga, ma faccio i complimenti ai miei ragazzi. Noi continuiamo a fare i chilometri anche per allenarci. La società sta facendo grandi sforzi economici, noi stiamo facendo grandissimi sforzi sotto il profilo fisico e mentale. Nonostante tutto questa squadra sta facendo cose immense, sono orgoglioso di allenarla, per me era la prima in panchina dopo la squalifica, sono doppiamente felice. […] La nostra è una squadra unita. Se noi come piccolo Polistena, neopromosso, stiamo facendo queste cose, con 6 punti in 3 partite di e con questa difficoltà, è già un ottimo inizio. Non so come finirà il campionato ma sicuramente noi non molleremo mai e daremo del filo da torcere a tutti con grande umiltà“.

Il direttore sportivo Luigi Guido predica tranquillità in vista della trasferta piemontese di martedì: “andiamo a Volpiano tranquilli, faremo la nostra partita, penso che uscirà un buon risultato. Non dobbiamo giocare con l’assillo e la pressione addosso. In tre partite abbiamo fatto 6 punti, penso che nessuno all’inizio ci avrebbe scommesso un centesimo“.