Cormar Polistena, il presidente Cordiano analizza il ko contro Roma: “la traversa avrebbe cambiato la partita, ma i ragazzi hanno reagito” [VIDEO]

24 Ottobre 2021 17:53

La Cormar Futsal Polistena si arrende 3-5 in casa contro l’Olimpus Roma: il presidente Marcello Cordiano analizza la partita ai microfoni di StrettoWeb

Terza sconfitta stagionale per la Cormar Futsal Polistena, seconda consecutiva dopo il netto 5-0 contro la L84. Una gara sicuramente diversa da quella di Volpiano nella quale la squadra di coach Rinaldi è riuscita a reagire alle 4 reti di vantaggio degli ospiti, rischiando addirittura di pareggiare la gara, ma fermandosi sul 3-4. Decisiva la traversa colpita da Vinicius sullo 0-2, alla quale ha fatto seguito il gol dello 0-3 ospite: una rete a parti invertite avrebbe riaperto la gara. Lo sottolinea anche il presidente della Cormar Futsal Polistena, Marcello Cordiano, che ai microfoni di StrettoWeb analizza così la gara odierna: “la traversa sullo 0-2 abbiamo preso una traversa che poteva cambiare completamente il volto della partita. In ogni caso non posso dire niente ai miei ragazzi, hanno giocato bene. L’Olimpus non ha fatto una grande partita, hanno trovato i gol in contropiede. La reazione però è stata importante, sul 3-4 eravamo quasi sul punto di pareggiare la partita, il 5° gol ci ha un po’ tagliato le gambe. Il nostro obiettivo è salvarci, la classifica è ancora dalla nostra parte. Abbiamo perso due partite ravvicinate, ma siamo molto ottimisti. I ragazzi si sono espressi bene ed esprimendosi bene arriveranno risultati positivi“.