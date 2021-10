Corigliano Rossano, devastano una scuola e danno fuoco al materiale scolastico: arrestati due giovani

4 Ottobre 2021 17:43

Due giovani di 19 e 17 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Corigliano Rossano con le accuse di tentato furto, danneggiamento e danneggiamento a seguito di incendio

Grave episodio di vandalismo avvenuto presso l’istituto comprensivo “Tieri” di Corigliano Rossano. Due giovani, rispettivamente di 19 e 17 anni, sono stati sorpresi mentre devastavano la scuola e arrestati dai carabinieri di Corigliano Rossano con le accuse di tentato furto, danneggiamento e danneggiamento a seguito di incendio. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, i due ragazzi si sono introdotti nell’istituto sfondando una vetrata e hanno iniziato a mettere a soqquadro i locali. I due hanno riempito le aule con la schiuma degli estintori, distrutto i sanitari dei bagni per disabili, dato fuoco al materiale scolastico e svuotato i medicinali custoditi nell’infermeria della scuola gettandoli a terra. I carabinieri sono arrivati sul posto allertati da un principio di incendio, subito spento, cogliendo i due ragazzi sul fatto. Per il 19enne sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre il minore è stato denunciato in stato di libertà e affidato ai genitori. I danni ammontano ad alcune migliaia di euro.