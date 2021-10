Reggio Calabria, convocato il Consiglio Comunale: all’ordine del giorno una mozione per il Ponte sullo Stretto e una risoluzione urgente per lo scioglimento di Forza Nuova

22 Ottobre 2021 16:56

Per martedì 26 agosto è stato convocato il Consiglio Comunale di Reggio Calabria: i punti all’ordine del giorno

E’ stato convocato ufficialmente il Consiglio Comunale di Reggio Calabria per martedì 26 agosto 2021 alle ore 09:00 presso la sala consiliare di Palazzo San Giorgio, anche in videoconferenza, per procedere alla discussione di diversi argomenti.

Tra i punti all’ordine del giorno più importanti, la mozione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto; la risoluzione urgente di condanna verso gli avvenimenti di Roma, con scioglimento di Forza Nuova; l’acquisizione al patrimonio indisponibile di beni confiscati alla criminalità indirizzata siti nel territorio comunale, l’acquisizione sanante di terreno occupato per la realizzazione dei lavori di “ristrutturazione della rete di distribuzione idrica della città di Reggio Calabria”.

Qualora la seduta dovesse andare deserta per mancanza di numero legale, il Consiglio è convocato in via straordinaria di seconda convocazione per il giorno 27 ottobre alle ore 09:00.