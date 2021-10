Conte difende Fratelli d’Italia: “è all’interno dell’arco costituzionale”

13 Ottobre 2021 11:55

Conte: “Fratelli d’Italia partecipa alla dialettica politica, è una forza che ha rappresentanza in Parlamento ed è assolutamente all’interno dell’arco democratico e costituzionale”

“Fratelli d’Italia partecipa alla dialettica politica, è una forza che ha rappresentanza in Parlamento ed è assolutamente all’interno dell’arco democratico e costituzionale”. Lo ha detto Giuseppe Conte a “Di Martedì”, su La7. Per il leader del M5s il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano sbaglia nel dire che FdI si è messo fuori dall’arco costituzionale. “Però io dico a Meloni e a Fdi: attenzione, non strizziamo l’occhio a questi gruppi, che vanno condannati non solo per l’episodio di violenza ma anche per gli atteggiamenti ambigui che alimentano il malessere”, prosegue il leader M5S.