Consiglio comunale a Messina: oggi seduta ordinaria, mercoledì straordinaria

11 Ottobre 2021 11:16

Messina: oggi, lunedì 11 ottobre, alle ore 18, il Consiglio comunale si riunirà per l’avvio di una nuova sessione consiliare

Oggi, lunedì 11, alle ore 18, il Consiglio comunale di Messina si riunirà per l’avvio di una nuova sessione consiliare. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) regolamento di regolarità tributaria; 2) regolamento riscossione coattiva entrate comunali; 3) regolamento per l’istituzione della Baby Amministrazione. Mercoledì 13, alle ore 17, il Consiglio si riunirà in seduta straordinaria con all’ordine del giorno “Relazione Terzo anno di attività amministrativa”.