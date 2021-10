Contrasto all’epidemia di Covid, consegnato un “Attestato d’Onore” al presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato Barcellona P.G.

11 Ottobre 2021 13:15

Consegnato un “Attestato d’Onore” al presidente della della Croce Rossa Italiana – Comitato Barcellona P.G. per le attività di contrasto dell’Epidemia Covid-19

Continua l’intesa di collaborazione tra la Croce Rossa Italiana – Comitato locale del Comune di Barcellona P.G. e la Norman Academy Inc. Diverse le attività di solidarietà e coordinate sul territorio dal presidente Comitato Locale C.R.I., anche a seguito di donazione dispositivi di protezione consegnate nel periodo del lockdown, proprio dal Cav. Antonino Smiroldo – Delegato Sicilia – Norman Academy, e la collaborazione partecipata del Cav. Salvatore Vassallo che si è premurato a giungere dalla città di Palermo. Non è la prima volta che si intende un rapporto di collaborazione tra le due associazioni e proprio a tal proposito il Segretario Generale della Norman Academy Inc., il Cav. Uff. Dr. Vincenzo Cortese, ha voluto conferire al presidente del comitato barcellonese, Rag. Giuseppe Puliafito, attraverso il Cav. Antonino Smiroldo, un Attestato d’Onore per le attività di contrasto dell’Epidemia Covid-19, così che tra le parti nasce un rapporto di collaborazione, allo stesso fine di farsi prossimi verso i più bisognosi, proprio in questo particolare momento post-pandemico dove non mancano le preoccupazioni e i dissensi a diverse problematiche che si presentano giornalmente. Breve ma significativo dialogo tra i presenti e il presidente del Comitato locale, vuole essere di buon auspicio verso traguardi migliori.