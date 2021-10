Elezioni Comunali 2021, riprendono le operazioni di voto: urne aperte per i ballottaggi in Sicilia e Sardegna

25 Ottobre 2021 07:00

Elezioni Comunali 2021, riprendono le operazioni di voto: ballottaggi in Sicilia e Sardegna, urne aperte sino alle 15:00 per eleggere i nuovi sindaci

Riprendono le operazioni di voto in Sicilia e Sardegna, urne aperte per il turno di ballottaggio. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio che inizierà subito dopo le operazioni di voto.

I comuni al ballottaggio in Sicilia

Nei Comuni siciliani dove si vota per il ballottaggio, i seggi resteranno sino alle 14. A contendersi la carica di primo cittadino saranno: a Canicattì Vincenzo Corbo e Cesare Sciabarrà, a Favara Antonio Palumbo e Salvatore Montaperto, a Porto Empedocle è sfida tra Calogero Martello e Salvatore Iacono, a San Cataldo si scontrano Gioacchino Comparato e Claudio Vassallo, ad Adrano è sfida tra Carmelo Pellegriti e Fabio Mancuso, a Vittoria è scontro tra Francesco Aiello e Salvatore Sallemi, a Lentini Saverio Bosco e Rosario Lo Faro, a Rosolini Concetto Di Rosolini e Giovanni Spadola.

Ballottaggio a Capoterra in Sardegna

I cittadini di Capoterra, cittadina della città metropolitana di Cagliari, sono chiamati nuovamente alle urne per il ballottaggio tra Beniamino Piga, che ha ottenuto al primo turno il 40,6% dei consensi e Beniamino Garau, che ha chiuso al 28,8% il primo turno. Si vota sino alle 15.