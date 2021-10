Come sarebbe Denise Pipitone oggi? La nuova Age Progression del 2021: grande la somiglianza con Piera Maggio

25 Ottobre 2021 12:57

Diffusa la nuova Age Progression del 2021 di Denise Pipitone: oggi la piccola bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004 è una giovane donna molto somigliante a mamma Piera Maggio

Nell’immaginario comune Denise Pipitone è sempre rimasta la tenera e dolce bimba che nel settembre 2004 è scomparsa da Mazara del Vallo in circostanze che, a 17 anni di distanza, restano ancora misteriose. Diciassette anni, un tempo lunghissimo, trascorso fra segnalazioni e buchi nell’acqua, mezze verità, piste più o meno attendibili. Un tempo che la famiglia si augura sia trascorso anche per la piccola Denise che oggi, a 21 anni, “piccola” non lo è più. Secondo l’ultima Age Progression 2021, realizzata su commissione dalla dott.ssa Paloma Joana presso il GALZI, Forensic Imaging Specialist di Alexandria (VA, US), attraverso le foto originali di Denise, dei genitori e del fratello, Denise Pipitone oggi appare completamente diversa. Si ha di fronte una giovane donna, con i capelli castani e lunghi, non corti e con i codini che abbiamo imparato a riconoscere nelle foto da bambina. Impressionante la somiglianza con Piera Maggio che ci tiene a precisare: “attenzione è una immagine di ricostruzione“.

“Il nuovo invecchiamento è stato realizzato su commissione dalla dott.ssa Paloma Joana GALZI, Forensic Imaging Specialist, Alexandria VA, US. attraverso le foto originali di Denise, dei genitori e del fratello. Ringraziamo per il lavoro svolto” scrive oggi Piera Maggio, diffondendo la nuova immagine attraverso i propri canali social.