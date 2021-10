Green Pass: sbarca sul web “Tam Pass”, ecco l’alternativa per chi sceglie il tampone

4 Ottobre 2021 12:56

Un team di esperti italiani ha creato un’app e trovato così il modo per rendere più agevole l’accesso alle prenotazioni dei test antigenici rapidi per i cittadini e una vita meno stressante alle oltre 19 mila farmacie italiane

Dal 15 ottobre via all’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro. Non tutti i dipendenti però sono disposti ad ottenere la Certificazione Verde tramite vaccino, è per questo che è nata “Tam Pass” l’applicazione (e sito internet) dedicato a chi deve prenotare velocemente un tampone per il Covid-19. L’idea è nata da Michele Bonechi, fiorentino classe 1987, assieme al suo team di programmatori, “Tam Pass” è sbarcata da poco in tutti gli e-store e sul web (www.tampass.it) con la finalità di rendere più agevole l’accesso alle prenotazioni dei tamponi antigenici per i cittadini e una vita meno stressante alle oltre 19 mila farmacie italiane. Il funzionamento è molto semplice: basta scaricare l’app oppure entrare sul sito e cercare una farmacia nelle vicinanze, scegliere data e ora a seconda delle disponibilità del calendario e recarsi nella farmacia scelta per seguire il tampone antigenico.

“Senza entrare nel merito delle decisioni di ogni singolo individuo – racconta Bonechi – , quando è stata approvata la Legge che ha reso il green-pass obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro e sono iniziate le prime critiche da parte di alcuni gruppi di persone ci siamo domandati: ok, ma se un cittadino che non vuole la certificazione verde e deve sottoporsi a tampone ogni 72 ore, come fa? Prenotare un tampone, chiedetelo a qualsiasi farmacista, è diventato uno stress; decine e decine di telefonate ogni giorno intasano i telefoni delle farmacie da parte dei cittadini. Aggiungiamoci che, dal 15 ottobre, chi non vuole, per qualsiasi ragione, avere il green-pass deve per forza sottoporsi a un tampone ogni 72 ore per andare al lavoro, i problemi legati alla gestione delle prenotazioni sono lampanti. Così è nata l’idea dell’applicazione”.

Inoltre, le proteste dei camionisti dell’ultima settimana hanno fatto accendere la lampadina ai creatori dell’applicazione, che spiegano: “un autotrasportatore o una persona che, per lavoro, viaggia molto in auto e non ha nessuna intenzione di possedere il green-pass, come fa a trovare una farmacia in zone che magari non conosce e a prenotare un tampone perché gli serve per andare a cena o per recarsi nelle aziende con cui collabora? Con Tam Pass cerca nella città in cui si trova tutte le farmacie esistenti e verifica in un attimo dove c’è disponibilità per effettuare rapidamente un tampone”. L’applicazione sta prendendo piede in tutta Italia ed al momento è molto sviluppata in Toscana e in diverse regioni del Centro-Nord, viste le tante adesioni si presume che presto sbarcherà anche in Calabria e Sicilia.