Colombia: arrestato il re del narcotraffico Dario Antonio Usuga, il criminale più ricercato dai tempi di Escobar

24 Ottobre 2021 20:13

Dario Antonio Usuga il leader del Clan del Golfo noto con il soprannome di Otoniel e considerato il narcotrafficante più ricercato del Paese

Le autorità colombiane hanno reso noto l’arresto di Dario Antonio Usuga, il leader del Clan del Golfo noto con il soprannome di Otoniel e considerato il narcotrafficante più ricercato del Paese. “Arrestato Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel”, capo del Clan del Golfo, uno dei criminali piu’ ricercati dalla giustizia a livello nazionale e internazionale“. La notizia dell’importantissimo arresto è stata data su Twitter dal presidente della Colombia Iván Duque. “Questa nostra operazione @FuerzasMilCol e @PoliciaColombia, con il supporto di @FiscaliaCol , e’ il colpo piu’ forte che e’ stato inferto al traffico di droga in questo secolo. E’ paragonabile solo alla caduta di Pablo Escobar negli anni ’90” ha affermato Duque. Usuga, 50 anni, era stato membro dell’estinta banda armata Esercito popolare di liberazione (Epl), per poi passare ai paramilitari di estrema destra Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Assieme al fratello Juan de Dios, “Otoniel” ha intrapreso una scalata ai vertici delle organizzazione armate che controllano il traffico di droghe nel nord del Paese. La morte del fratello, nel 2012, lo avrebbe reso leader di una banda che, stando alle stime della polizia, conta su 3.500 circa uomini in tutto il Paese.