Claudio Baglioni in concerto a Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza [INFO e DETTAGLI]

21 Ottobre 2021 10:41

Claudio Baglioni torna dal vivo con il suo concerto più appassionante, esclusivo, e unico, “Dodici note solo”, un nuovo percorso di arte nell’arte. E lo farà a partire dal 24 gennaio 2022 al Teatro dell’Opera di Roma con cinquanta date nei teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese, tra cui i teatri Cilea di Reggio Calabria (7 marzo), Politeama di Catanzaro (8 marzo), Rendano di Cosenza (9 marzo). L’organizzazione regionale dei concerti in Calabria è affidata alla Esse Emme Musica. “Dodici note solo” vedrà Baglioni, la voce, il pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagoniste di un affascinante racconto in musica, suoni e parole. “Dodici note solo” segnerà il grande ritorno della musica dal vivo: la prima vera tournée nei teatri, da quando la capienza è tornata al 100%. Un punto di inizio, un importante segnale di ripartenza, per tornare ad ascoltare, vivere e respirare l’emozione di un concerto. “Rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo, difficile e doloroso silenzio imposto dalla pandemia – ha dichiarato Baglioni -, significa ritrovare noi stessi, il senso del nostro cammino e dello stare insieme. Le dodici note – ha aggiunto – l’alfabeto del più universale, profondo e poetico dei linguaggi, costituiscono la chiave per comprendere noi stessi, gli altri e rendere il futuro una casa bella, luminosa, aperta e finalmente degna di essere abitata. Aveva ragione – ha concluso Baglioni – quel filosofo che sosteneva che la vita, senza musica, sarebbe un errore. La ripartenza del nostro Paese, allora, significa anche rimediare a questo “errore”, ritrovarsi e ritrovarci, grazie all’energia del più potente social network della storia dell’umanità: la musica”. Le prevendite dei biglietti per assistere ai tre concerti calabresi di Claudio Baglioni partiranno questo pomeriggio alle ore 16.00 attraverso il circuito TicketOne e nelle prevendite abituali.