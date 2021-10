Cittadinanza onoraria di Fossato Serralta al Ministro Colao: “la Calabria ha gradi risorse”

16 Ottobre 2021 23:08

Le parole del Ministro Vittorio Colao a margine della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Fossato Serralta, comune di 560 abitanti in provincia di Catanzaro, dove affondano le radici della sua famiglia

“In una terra come la Calabria ci sono delle realtà individuali e dei comuni strepitosi che lavorano benissimo con risorse molto limitate e dei sindaci che sono degli eroi civici perchè svolgono la loro funzione con passione verso la loro comunità. Per fare un salto di qualità, però, c’e’ bisogno che questi comuni lavorino assieme e che assieme si agisca per la promozione turistica, per le infrastrutture e per quello serve allo sviluppo del territorio. Inoltre, e’ necessario che, con la collaborazione della Provincia e della Regione, si ragioni sulla comunicazione. La Calabria è poco comunicata oggi”. E’ quanto ha detto il Ministro Vittorio Colao, durante la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Fossato Serralta, comune di 560 abitanti in provincia di Catanzaro, da dove proviene la sua famiglia (qui è nato il padre Ezio prima di trasferirsi al Nord). “Fossato Serralta – ha detto il ministro Colao – per me e mio fratello è un posto speciale, un luogo della nostra gioventù e un posto dove ho capito cosa vuol dire avere una famiglia legata, dove si può discutere con punti di vista diversi continuando a volersi molto bene. E poi in questi ultimi mesi, anni, ho apprezzato lo spirito di comunità come dimostra la reazione al Covid, la solidarietà tra la persone e anche un po’ la voglia di agire per il rilancio. Una comunità molto unita e non passiva”.

Il ministro Colao in Calabria: “penso che la digitalizzazione sia una grande opportunità per le piccole comunità”

“Penso che la digitalizzazione sia una grande opportunità per le piccole comunità soprattutto montane, tanto al nord quanto al sud , perchè per la prima volta non dipenderà tanto dove stai per fare certi lavori ma si potrà lavorare ovunque“. Lo ha detto il ministro della digitalizzazione e della transizione ecologica Vittorio Colao a Fossato Serralta, in Calabria. “Anche per l’assistenza sanitaria e l’assistenza ai cittadini vivere in un piccolo comune delle aree interne – sottolinea – non farà nessuna differenza. Ovviamente se la digitalizzazione la realizzeremo bene. La Calabria, al momento, non è messa bene perchè parte indietro, ma questa volta ci sono le risorse, le opportunità e bisognerà ovviamente connettere di più, rafforzare le infrastrutture digitali e investire sulle competenze. Dopodichè vivere in un piccolo comune non sarà più un handicap. Al contrario, si vivrà meglio, nella propria realtà, senza l’handicap lavorativo che francamente, in passato, c’era”, conclude.