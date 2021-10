Cinquefrondi: lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza sulla SS682 “Jonio Tirreno”, pubblicato il bando in Gazzetta Ufficiale

8 Ottobre 2021 15:06

Lavori sulla SS682 “Jonio Tirreno”: 1 milione e 523 mila euro l’investimento complessivo dell’intervento

Pubblicato da Anas sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, venerdì 8 ottobre, un bando di gara per lavori di manutenzione programmata sulla strada statale 682 ‘Jonio Tirreno’, nel territorio comunale di Cinquefrondi in provincia di Reggio Calabria. L’investimento complessivo dell’intervento è di circa 1 milione e 523 mila euro. Nel dettaglio, i lavori consisteranno – principalmente – nella manutenzione delle barriere stradali e il rifacimento del cordolo, dal km 13,000 al km 15,500. Le attività permetteranno di implementare gli standard di percorribilità e di sicurezza dell’arteria stradale. La durata dei lavori è fissata in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.