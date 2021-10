Cinema: Daniel Craig ottiene la stella sulla Hollywood Walk of Fame

7 Ottobre 2021 07:29

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – Daniel Craig è la 2704esima celebrità a essere onorata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Dopo aver appena concluso il lancio del suo nuovo James Bond, la Camera di Commercio di Hollywood gli assegnato il riconoscimento posizionando la stella a lui dedicata all’esterno del 7007 Hollywood Boulevard, in onore del numero dell’agente segreto britannico 007, accanto al suo predecessore nei panni di Bond, Roger Moore.

Craig, che ha interpretato 007 dal 2006, ha dichiarato che è un “assoluto onore essere calpestato a Hollywood. Se la felicità si misura dagli amici che sappiamo mantenere, allora essere su questo marciapiede circondato da tutte queste leggende mi rende un uomo molto, molto, molto felice. Quindi grazie mille”. E ai suoi produttori Michael Wilson e Barbara Broccoli ha detto: ‘Vi ringrazio dal profondo del mio cuore, senza di voi non sarei qui oggi”.

La stella sulla Hollywood Walk of Fame arriva dopo che ‘No Time To Die’ ha ottenuto il plauso della critica e ha guadagnato il maggior numero di incassi nel weekend di apertura rispetto a qualsiasi film di Bond nel Regno Unito, dopo ripetuti ritardi della sua data di uscita a causa della pandemia di coronavirus.