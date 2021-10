Ciclone Apollo, sott’acqua la provincia di Siracusa: salvata una persona a Floridia, paura per 25 turisti dell’Arenella resort

29 Ottobre 2021 22:07

Da un primo bilancio dei danni provocati dal ciclone Apollo la situazione nella provincia di Siracusa appare “complessa ma sotto controllo”. Lo riferisce la Protezione civile della regione Sicilia. Gli interventi gestiti dal Dipartimento guidato da Salvo Cocina sono al momento 57 e riguardano principalmente allagamenti, chiusura delle strade, alberi e pali elettrici caduti. Numerose, dunque, le attività di soccorso per residenti e turisti in difficoltà a causa degli allagamenti nelle ultime ore: una famiglia di tre persone è stata salvata nei pressi del centro commerciale Archimede con un gommone, mentre l’esondazione del fiume Mortellaro nei pressi della strada provinciale 104 per Fontane Bianche aveva creato apprensione per gli ospiti dell’Arenella resort che sono stati messi in sicurezza. In sicurezza anche 25 persone che in contrada Arenella erano rimaste bloccate all’interno delle Residenze Archimede a causa di un allagamento. A Floridia, invece, una persona è stata tratta in salvo da una macchina travolta dal canale San Demetrio. All’ospedale di Avola si è allagato un seminterrato adibito al movimento merci: è intervenuta una squadra di volontari di protezione civile con un’idrovora a liberare i locali. A Lentini è esondato il fiume San Leonardo invadendo la Statale 194 nel tratto ponte Malati. Augusta è la città più colpita ma situazioni difficili si registrano anche a Canicattini Bagni, Solarino, Sortino, Priolo, Melilli, Lentini, Floridia, Ferla e Buscemi. Gli altri comuni fuori dalla provincia aretusea colpiti dalle piogge e dai venti del ciclone sono Catania, Scordia, Licodia Eubea, Sant’Alfio, Randazzo e Scicli.

In totale sono dieci le strade chiuse al traffico e due linee ferroviarie off limits, secondo il bilancio dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Siracusa. A tirare le somme è la prefettura, che fa il punto su tutti i collegamenti interrotti dalla pioggia che dalla scorsa notte cade sulla Sicilia sud-orientale. La Statale 194 è chiusa per lo straripamento del fiume San Leonardo, mentre la Statale 114 Siracusa-Catania, allagata, ha due interruzioni: allo svincolo di Melilli e a quello di Priolo-Floridia. Otto le strade provinciali in cui è stata fermata la circolazione dei mezzi: la Sp 104 Faro Carrozziere-Torre Millocca-Ognina-Fontane Bianche per lo straripamento del torrente Mortellaro; la Sp 3 Ponte Pietra-Cozzo pantano per allagamenti; la Sp 5 Buccheri-San Giovanni chiusa per frane e smottamenti; la Sp 54 Sortino-Fiumara-Madredonne chiusa per lo straripamento di un fiume; la Sp 67 Lentini-Valsavoia chiusa per allagamenti; la Sp 16 Lentini-Scordia chiusa per allagamenti; la Sp 13 Francofonte-Scordia chiusa per allagamenti; la ex SS114 chiusa per allagamenti. Le linee ferroviarie chiuse per l’acqua che ha invaso i binari sono la Siracusa-Catania e la Siracusa-Modica.