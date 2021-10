Ciclismo, Gino Bartali diventerà beato? Le lettere alla moglie e la promessa di Papa Francesco a un vescovo calabrese

29 Ottobre 2021 11:10

Prosegue il percorso di beatificazione di Gino Bartali: la grande devozione testimoniata nelle quasi 200 lettere alla moglie e la promessa di Papa Francesco a un vescovo calabrese

La chiesa e il ciclismo, un legame che diventa sempre più saldo. David Lappartient, presidente UCI, si trova attualmente a Roma per consegnare all’Athletica Vaticana, nuova squadra di ciclismo, la certificazione che ne conferma l’affiliazione, la prima del Vaticano con una federazione sportiva internazionale. L’occasione riporta alla mente il processo di beatificazione della figura di Gino Bartali, iniziato nel 2018. Il leggendario ciclista italiano, durante la Seconda Guerra Mondiale, rischiò la propria vita per trasportare con la propria bici degli importanti documenti che permisero di salvare la vita a tantissimi ebrei. Un atto di fede il suo, prima ancora che di immensa umanità in un momento in cui il mondo sembrava aver dimenticato il significato di tale parola.

La fede del ciclista toscano è testimoniata nelle quasi 200 lettere scritte alla moglie Adriana, scritte quando si trovava spesso lontana da casa, nelle quali si firmava “Tuo nel Signore“. Alcune suore di Firenze hanno trascritto tali lettere, il Covid ha attualmente rallentato la raccolta delle testimonianze, ma si conta di ripartire presto. Bartali era anche terziario carmelitano (è sepolto con quelle vesti), devotissimo a Santa Teresa di Liseux. “Diventare Beato o Santo non servirebbe alla sua memoria, ma a tutti noi, alla nostra comunità, alle famiglie“, spiega Gioia, nipote di Bartali che racconta di una cappella privata fatta costruire dal nonno nella propria abitazione, ora custodita nel Museo della Memoria di Assisi. “Ma non c’era nessuna vanità – sottolinea Gioia -, era un modo per non dare fastidio in Chiesa quando la sua presenza distraeva le persone e a volte era costretto a nascondersi dietro l’organo“.

Attilio Nostro, attuale vescovo di Mileto in Calabria, ha intitolato alla memoria di Bartali un oratorio a Monte Mario, zona nord di Roma. Il vescovo racconta alla “Gazzetta dello Sport” di una “promessa” fatta da Papa Francesco: un pellegrinaggio simbolico che parta proprio da quel luogo e tocchi il Campidoglio, il Quirinale, la Sinagoga e San Pietro. Una sorta di “cammino di Gino” nella Capitale.