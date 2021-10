Atalanta, dal sogno all’incubo: il Manchester United rimonta 3-2 con Ronaldo. Juventus corsara a San Pietroburgo

20 Ottobre 2021 23:02

L’Atalanta passa dallo 0-2 al 3-2 contro il Manchester United, Cristiano Ronaldo non perdona. La Juventus vince di misura, nel finale, in casa dello Zenit San Pietroburgo

Sembrava poter essere un’altra serata da “Dea” per l’Atalanta, una di quelle alle quali ci ha abituato nelle scorse stagioni fermando 1-1 il City o espugnando Anfield con uno 0-2 sul Liverpool. Un’altra inglese sul cammino europeo dei bergamaschi, il Manchester United, un’altra impresa scritta nel destino dei nerazzurri: un destino rivelatosi però beffardo. Un primo tempo da sogno all’Old Trafford, che di sogni ne è il “Teatro”, un secondo tempo da incubo. Da 0-2 a 3-2 nello spazio di 28’ minuti. Le reti nei primi 45 minuti di gioco firmate da Pasalic e Demiral avevano illuso la Dea, avanti di due lunghezze in casa di Cristiano Ronaldo. Ridurre gli inglesi al solo CR7, seppur fenomenale, è molto riduttivo: dalla panchina Solskjaer pesca Cavani, Pogba, Sancho mentre in campo ci sono Rashford, Greenwood e Bruno Fernandes. Lo United alza il ritmo nella ripresa e trova con Rashford e Maguire le reti che riportano la gara in parità. Come detto, ridurre il Manchester United al solo Cristiano Ronaldo è riduttivo, ma alla fine la vince proprio il portoghese: CR7 sale in cielo su un cross dalla sinistra e incorna il pallone del definitivo 3-2.

Chi si è ormai abituata a giocare senza Ronaldo, ma continua a vincere, è la Juventus. Bianconeri impegnati in una trasferta insidiosa, nel freddo di San Pietroburgo, una gara all’apparenza congelata sullo 0-0, ma che si è sbloccata nel finale grazie alla preziosa rete di Kulusevski che mette i bianconeri con un passo e mezzo agli ottavi di Champions League. Una partita complicata per la Juventus, con appena 2 tiri in porta per parte, che permette però di allungare il filotto di vittorie non di certo intriganti, ma che valgono pur sempre 3 punti. Testa adesso a domenica sera per il Derby d’Italia contro l’Inter: nuovo step decisivo per capire le ambizioni stagionali dei ragazzi di Allegri.