Cgil: sito irraggiungibile per attacco hacker

11 Ottobre 2021 16:36

Il portale online è andato k.o. a causa degli oltre 130 mila tentativi di connessione da diversi Paesi del mondo

Il sito web della Cgil è da stamattina irraggiungibile a causa di un attacco hacker. E’ quanto si apprende dall’ANSA. Si tratta, spiegano dalla Cgil, “di un’azione informatica di disturbo, volontaria e strutturata, ovvero con la tipologia di fenomeno informatico malevolo denominato “attacco DDoS” (Denial-of-service attack), un fenomeno, occorso in più riprese a partire da sabato scorso e attualmente ancora in essere. Circa 130 mila i tentativi di connessione contemporanea da più Paesi. Gli attacchi informatici – afferma la Cgil – sono senza volto ma in questo caso la firma in calce è così evidente che chiunque potrà intuirne la matrice”.