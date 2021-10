Centodiecimila banchi a rotelle ritirati: Renzi chiede una commissione d’inchiesta

4 Ottobre 2021 11:18

“Siamo sempre più orgogliosi di aver mandato a casa Conte e Arcuri”, ha affermato Renzi che rivendica la scelta di aver provocato la crisi di Governo

Sono già stati ritirati centodiecimila banchi a rotelle comprati dal precedente Governo e poi non utilizzati perché non in regola con le normative antincendio. “Che vergogna! Qualcuno pagherà per questo scandalo? Perché gli altri partiti non vogliono la commissione di inchiesta sugli acquisti Covid?”, ha affermato sui social Matteo Renzi. La notizia ha generato molto scalpore, perché era stata questa la soluzione dell’esecutivo Conte per cercare di frenare la diffusione nei contagi all’interno delle scuole ed evitare di ricorrere al Dad. “Intanto noi siamo sempre più orgogliosi di aver mandato a casa Conte e Arcuri. Con Draghi e Figliuolo abbiamo detto basta anche allo scandalo dei banchi a rotelle”, conclude Renzi.