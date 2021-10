13 Ottobre 2021 15:53

Calabria, Anas: limitazioni sulla statale 280 “dei due mari” in provincia di Catanzaro

Per consentire gli interventi manutentivi della galleria ‘Sella di Marcellinara, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare sulla strada statale 280 ‘Dei Due Mari’, in provincia di Catanzaro. Al fine di tutelare la sicurezza degli utenti, a partire da domani 14 giovedì ottobre e fino al 23 ottobre 2021, sarà in vigore il senso unico alternato, in entrambe le direzioni di marcia, dal km 19,850 al km 23,150.