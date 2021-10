Catanzaro: lavori di nuova pavimentazione lungo la 106var

22 Ottobre 2021 13:32

Calabria, Anas: lavori di nuova pavimentazione lungo la 106var a Catanzaro

Anas ha programmato gli interventi di ripristino della pavimentazione stradale sulla SS106 VAR/A, nel territorio comunale di Catanzaro. Le attività – che rientrano nell’ambito di un Accordo Quadro per la manutenzione programmta, permetteranno di ripavimentare tratti saltuari di statale, incrementando gli standard di sicurezza e percorribilità di una tratta di arteria stradale particolarmente trafficata. Per l’esecuzione dei lavori, a partire da lunedì 25 ottobre e fino al 19 novembre 2021, sarà in vigore il restringimento di entrambe le carreggiate, con chiusura alternata della corsia di marcia e di sorpasso, dal km 0,000 al km 16,500. Nei tratti interessati dalle lavorazioni, sarà in vigore il limite di velocità di 40 km/h e divieto di sorpasso.