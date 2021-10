Catanzaro: interventi di manutenzione del verde lungo la SS280

22 Ottobre 2021 13:29

Calabria, Anas: interventi di manutenzione del verde lungo la SS280 “dei due mari” a Catanzaro

A partire da lunedì 25 ottobre saranno eseguiti gli interventi di sfalcio erba lungo lo spartitraffico sulla strada statale 280 ‘Dei Due Mari’, in provincia di Catanzaro. Per consentire lo svolgimento delle attività, fino al 5 novembre 2021 – nella fascia oraria compresa tra le ore 7:30 e le ore 16:30 – sarà in vigore restringimento di carreggiata, in tratti saltuari ed in entrambe le direzioni di marcia, dal km 1,450 al km 31,100. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.