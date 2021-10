Catania, macchina investe ambulanza ferma a soccorrere dei feriti: ricoverati in ospedale medico e infermiera

22 Ottobre 2021 12:13

Una Volkswagen Golf ha investito un’ambulanza a Catania: finiscono ricoverati in ospedale il medico con un politrauma e l’infermiera con fratture varie

Un medico e un’infermiera in ospedale a Catania, non per un turno di lavoro ma ricoverati in seguito a un incidente. È accaduto ieri notte, nei pressi di un centro commerciale sulla strada statale 121: un’ambulanza era intervenuta poco dopo le 23.30 a causa di un incidente in cui è rimasta coinvolta una Fiat Panda. Una volta sul posto, una Volkswagen Golf, guidata da un 32enne, è piombata contro l’ambulanza in servizio per l’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, travolgendo medico e infermiera. Entrambi risultano ricoverati in ospedale: il medico, 62 anni, è, con un politrauma, al Garibaldi Centro, e l’infermiera, 46 anni, con fratture varie, al Cannizzaro. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Paternò.