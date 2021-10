Caso Denise Pipitone, Piera Maggio al veleno: “qualcuno non ha la coscienza pulita. Gli auguro lunga vita e rimorsi”

19 Ottobre 2021 11:08

Piera Maggio torna a parlare attraverso i social: duro sfogo della madre di Denise Pipitone contro chi tenta di ostacolare le indagini sulla scomparsa della figlia

Un post social pubblicato dal suo account Facebook ufficiale nelle ultime ore, con la doppia firma di fianco a quella del marito Pietro Pulizzi. Piera Maggio torna a parlare e si affida nuovamente ai social. La madre di Denise Pipitone rivolge un duro attacco a chi non ha la coscienza pulita, a chi sa e non vuole parlare, a chi c’entra con il rapimento della figlia e per 17 lunghi anni è rimasto ancora impunito. Mamma Piera augura loro una lunga vita, ma anche il tempo di riflettere, pentirsi e avere dei rimorsi: “se la falsità è l’ipocrisia potessero parlare, chissà quante cose avrebbero da dire… Noi, da sempre ci sentiamo a posto con la coscienza e NON per frase fatta, ma per davvero. Per qualcuno invece, abbiamo dei seri dubbi, se non hanno un cuore, figuriamoci una coscienza… tempo a tempo. A loro auguriamo lunga vita, con un percorso che li porti a riflettere tanto su se stessi, e chissà, magari anche ad avere dei rimorsi. Chi ostacola la ricerca e la verità su Denise, non vuole il suo bene, né tantomeno il nostro. Prima di tutto, cercate dentro di Voi la coscienza e poi mettetela a vostro servizio. Siamo sicuri che vi porterà bene nel tempo“.