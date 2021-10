Caso Denise Pipitone, il retroscena di Giusy Della Chiave: “è un incubo, con mio padre hanno fatto un macello”

3 Ottobre 2021 12:37

Giusy Della Chiave, figlia di Battista Della Chiave, racconta l’incubo in cui è piombata la sua famiglia dopo essere stata legata alla scomparsa di Denise Pipitone

Denise Pipitone è scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, apparentemente nel nulla. Nessuno era presente, nessuno ha visto, nessuno sa nulla. Diciassette anni di silenzi. Eppure un testimone ci sarebbe stato. Battista Della Chiave, quando era ancora in vita, aveva raccontato di aver visto il rapimento di una bambina, riconoscendo Denise in una foto mostratagli. Un racconto difficile da interpretare visto che l’uomo era sordomuto e si esprimeva attraverso il linguaggio dei segni, pur non conoscendolo in maniera adeguata (secondo la famiglia). La prima interprete a tradurre il racconto di Della Chiave ha commesso alcuni errori, ricostruzioni recenti hanno invece ricostruito con maggiore precisione il racconto dell’uomo: una bambina portata al porto con uno scooter e successivamente imbarcata, era in compagnia di un uomo.

La famiglia dell’uomo ha sempre negato tutto. Secondo le persone vicine a Della Chiave, l’uomo non sarebbe in grado di comprendere il linguaggio dei segni e starebbe raccontando un episodio avvenuto durante la sua infanzia che non c’entra nulla con il rapimento di Denise. Intervistata da ‘Quarto Grado’, Giusy Della Chiave, figlia di Battista, ha spiegato tutto il fraintendimento presente nella vicenda e quanto questa storia stia facendo stare male la propria famiglia: “è un incubo, siamo stati tirati in ballo, soprattutto mio padre, quando nemmeno parlava. Come fa mio padre a dire il nome di Giuseppe Della Chiave? A meno che quel giorno non c’è stato un miracolo e poi non si sia ritirata la voce. Ho ho visto tanti gesti che faceva l’interprete a mio padre e lui non capiva nulla perché aveva tutto un altro fare. Era difficile pure per noi comprenderlo. Mio padre non capiva nessuno. Mio padre diceva la verità ma di un racconto suo personale, di quando era ragazzino, non parlava della bambina. C’è stato un macello ma abbiamo la coscienza pulita“.