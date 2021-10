Calcio a 5, la Siac Messina si arrende al debutto sul campo del Casali del Manco

10 Ottobre 2021 22:52

Debutto amaro per la Siac Messina, che perde in casa del Casali del Manco: la sintesi del match

Esordio amaro per la Siac Messina, battuta (6-1) in trasferta dal Casali del Manco nella partita d’apertura del campionato di Serie B di Calcio a 5. I biancazzurri hanno commesso troppi errori individuali per sperare in un epilogo diverso, nonostante una discreta condotta tattica. Colavita e compagni desiderano adesso mettersi alle spalle questa sconfitta e ripartire di slancio nei prossimi impegni in calendario.

Per i calabresi sono andati a bersaglio Ferraro, Gerbasi, entrambi autori di doppiette, Fortino ed il capitano Rovito, la rete biancazzurra del momentaneo (2-1) porta, invece, la firma del combattivo Antonino Boccaccio. Il primo tempo è terminato sul punteggio di 3-1, nella ripresa le altre tre reti dei padroni di casa, mentre i peloritani non hanno mai finalizzato le potenziali occasioni create. I ragazzi allenati da Erminio Fazio analizzeranno attentamente, in settimana, questo match per proiettarsi, nel migliore dei modi, alla stracittadina di sabato 16 ottobre contro la Pgs Luce Messina, che segnerà il loro debutto casalingo stagionale.

Risultati 1^ giornata (girone H): Casali del Manco-Siac Messina 6-1; Agriplus Acireale-Città di Palermo 3-3; Monreale C5-Ecosistem Lamezia 2-4; Mortellito-Mascalucia C5 1-3; Pgs Luce Messina-Soccer Montalto 3-2; Atletico Canicattì-Meriense 4-3.

Classifica: Casali del Manco, Ecosistem Lamezia, Mascalucia C5, Atletico Canicattì e Pgs Luce Messina 3; Agriplus Acireale e Città di Palermo 1; Meriense, Soccer Montalto, Monreale C5, Mortellito e Siac Messina 0.