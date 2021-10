Carenza di medici nelle isole siciliane, Amata (FDI): “indennità insulare, incentivi ai giovani e coinvolgimento pensionati”

6 Ottobre 2021 12:57

Le proposte di Elvira Amata (FDI) per porre rimedio alla carenza di medici nelle isole siciliane: proporre l’indennità insulare, incentivi ai giovani medici e punteggi di servizio, coinvolgimento dei medici pensionati con contratti a tempo determinato

“L’appello del commissario straordinario di Asp Messina Bernardo Alagna, sui bandi di concorso per medici nelle isole, in particolare a Lipari, andati a vuoto, non può restare inascoltato dalla politica. Per questa ragione, come Fratelli d’Italia, con senso di grande responsabilità e collaborazione, la prossima settimana intendiamo formulare alcune proposte concrete all’assessore regionale alla salute Ruggero Razza per superare le difficoltà ormai croniche nel reclutare personale sanitario che possa svolgere attività nelle isole siciliane”. Lo dice Elvira Amata, capo gruppo di Fratelli d’Italia all’Ars. “Intanto, dobbiamo pensare a rendere attuabile immediatamente “l’indennità insulare”, come concreto incentivo economico, ai medici e al personale sanitario che lavora nelle isole siciliane – spiega Amata –. Inoltre vogliamo proporre di riformulare i bandi per giovani medici, ai quali attribuire un punteggio maggiore se prestano servizio, per esempio, per almeno 3 anni nell’ospedale di un’isola da abbinare all’incentivo economico. I giovani medici non vanno lasciati soli – prosegue – pertanto, dobbiamo affiancare loro colleghi in pensione che con contratti a tempo determinato di un anno vogliono continuare la loro attività offrendo l’esperienza in una struttura sanitaria di un’isola siciliana. Queste sono alcune proposte, che possono essere perfezionabili e migliorabili, ma c’è l’esigenza di fare presto e bene a tutela di tutti i cittadini che vivono nelle isole siciliane”, conclude Amata.