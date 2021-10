7 Ottobre 2021 13:40

Capri Leone: l’interdizione sarà in vigore venerdì 08 ottobre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, al Km. 0+200

La III Direzione “Viabilità” della Città metropolitana di Messina ha disposto, per venerdì 8 ottobre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con limitazione di velocità a 30 Km/h, al Km. 0+200 della strada provinciale 157 “Tortoriciana”, ricadente nel Comune di Capri Leone. L’interdizione è stata disposta per permettere l’esecuzione lavori di demolizione edificio pericolante in sicurezza.