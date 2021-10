Capri Leone: grande festa per i 100 anni di Nonna Teresa

30 Ottobre 2021 18:16

Capri Leone: una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale ha reso omaggio questa mattina al fantastico traguardo raggiunto dalla signora Teresa Bontempo che ha festeggiato i suoi 100 anni

Una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Capri Leone ha reso omaggio questa mattina al fantastico traguardo raggiunto dalla signora Teresa Bontempo che ha festeggiato i suoi 100 anni. La signora Teresa, ancora in grande forma, ha spento le 100 candeline circondata dall’affetto della sua famiglia (Il figlio Vincenzo, la nuora, nipoti e pronipoti). Alla simpatica nonnina i migliori auguri di rimanere ancora per tanti anni arzilla e sorridente come l’abbiamo trovata oggi.