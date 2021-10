25 Ottobre 2021 15:11

Elezioni Comunali 2021, urne chiuse per il ballottaggio a Capoterra: al via lo spoglio live che StrettoWeb seguirà in diretta

Urne chiuse in Sardegna per quanto riguarda l’unico ballottaggio. I cittadini di Capoterra, cittadina della città metropolitana di Cagliari, sono stati chiamati nuovamente alle urne per il ballottaggio tra Beniamino Piga, che ha ottenuto al primo turno il 40,6% dei consensi e Beniamino Garau, che ha chiuso al 28,8% il primo turno. Lo spoglio live su StrettoWeb.