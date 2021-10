Barcellona Pozzo di Gotto ospita Can Yaman: spremuta d’arancia e selfie per il bell’attore [FOTO]

15 Ottobre 2021 10:44

Can Yaman in Sicilia per le riprese di “Viola come il mare”, nuova fiction di Canale 5: l’attore turco scatta selfie con i fan e si gode una buona spremuta d’arancia di Sicilia

Da qualche giorno sono iniziate le riprese di “Viola come il mare“, nuova fiction prodotta da Lux Vide che andrà in onda su Canale 5. La location scelta è stata la Sicilia con i suoi splendidi paesaggi cittadini e costieri. Protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi per i quali c’è stato un vero e proprio bagno di folla. Il bell’attore turco, ex fidanzato di un’altra siciliana famosa come Diletta Leotta, è stato ricercatissimo dalle fan alle quali si è sempre rivolto con un sorriso e tanta disponibilità per selfie e foto. Can Yaman e Francesca Chillemi hanno anche sostato in un bar di Barcellona Pozzo di Gotto per una colazione: l’attore ha ordinato una tipica spremuta d’arancia e sui social non ha perso occasione di sottolineare il calore e l’ospitalità dei siciliani.