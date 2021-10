Campo Calabro: la Royal Dance Calabria è Vice Campione del Mondo

31 Ottobre 2021 21:03

Conclusi i Campionati del Mondo IDO 2021 per lo stile Street Dance Show, successo per l’Asd Royal Dance Calabria di Campo Calabro

Si sono appena conclusi a Follonica i Campionati del Mondo IDO 2021 per lo stile Street Dance Show a cui ha partecipato, grazie ai meriti sportivi, l’Asd Royal Dance Calabria di Campo Calabro. A trionfare sono stati due atleti che hanno raggiunto il secondo posto, conquistando così il titolo di Vice Campioni Mondiali. Giorgia Repaci nella categoria Adult singolo femminile, ha portato in scena “Genius”, una scienziata che tra esperimenti e formule matematiche prova, nel suo intento, a generare una pozione salvavita. Matteo Amodeo nella categoria Junior 2 singolo Maschile ha rappresentato la Narcolessia: tema tanto sconosciuto, quanto frequente. Matteo ha incarnato la vita e le difficoltà di una persona narcolettica. Insieme, i due atleti, si sono posizionati all’ottavo posto nella categoria duo misto sulle note di “Caramelle” di Pierdavide Carone. Ha concluso l’esperienza al mondiale, l’atleta Serena Amodeo, classificatasi nona, con il tema della danza al tempo del covid, nel quale rappresentava la sua vita in quarantena a causa del covid19.

Il presidente Francesco Cotroneo dichiara:”la scuola di danza ringrazia il maestro Davide Calarco, il quale prepara in maniera egregia gli atleti del panorama Urban presso la nostra sede. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti dai ragazzi e crediamo fermamente che la Calabria abbia bisogno anche di queste notizie, perché lo sport è vita”.