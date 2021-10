Camera di commercio: “Reggio Calabria Welcome”, concluso il secondo ciclo di incontri B2B per operatori della filiera turistica

8 Ottobre 2021 17:06

Concluso il secondo ciclo di incontri B2B del progetto “Reggio Calabria Welcome” dedicati agli operatori del settore turistico

Si è conclusa ieri l’iniziativa Workshop e incontri B2B, avviata dall’Ente camerale per valorizzare sul mercato nazionale e, in particolare, nelle Regioni del nord Italia, l’offerta turistica outdoor, sportiva e culturale del territorio metropolitano di Reggio Calabria. Il workshop B2B di ieri, realizzato in modalità on line, si è articolato nel corso di tutta la giornata ed ha coinvolto 22 operatori della filiera turistica aderenti al progetto Reggio Calabria Welcome e 35 intermediari turistici attivi nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, con un’agenda di più di 170 incontri.

L’iniziativa Workshop e incontri B2B, che rientra tra le attività promozionali del progetto “Reggio Calabria Welcome”, messo in campo dall’Ente reggino per destagionalizzare i flussi turistici, è stata realizzata mediante una piattaforma dedicata https://reggio-calabria-workshop-b2b-virtuale.b2match.io/. Ha preso il via a marzo 2021, con un webinar di presentazione del territorio, curato da guide ed operatori esperti che hanno aderito al progetto, per raccontare le numerose esperienze che possono vivere i viaggiatori che raggiungono la punta dello stivale, all’insegna del contatto con la natura, dal mare alla montagna e della scoperta delle innumerevoli e sorprendenti tracce del passato, dai Bronzi di Riace, ai borghi, agli antichi palmenti, alle tradizioni popolari e molto ancora. Nel mese di maggio si è svolto invece un primo workshop di incontri B2B con il coinvolgimento di 21 operatori reggini della filiera turistica e 33 buyer ed intermediari turistici e con la realizzazione di ben 249 incontri d’affari in modalità virtuale, attraverso la piattaforma dedicata.

A conclusione delle attività di questa azione promozionale, grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana che ha dichiarato: “l’iniziativa Webinar e workshop B2B per la promozione turistica del territorio reggino sul mercato nazionale, ha prodotto risultati incoraggianti. Abbiamo avuto feedback di soddisfazione da parte dei nostri operatori che, nonostante la crisi e il blocco determinato dalla situazione emergenziale, sono riusciti a guardare avanti con fiducia, credendo fortemente in un progetto condiviso che si propone di valorizzare il nostro territorio, non solo per il mare ma per le tante altre risorse disponibili, spesso ancora da scoprire. Il progetto per la promozione turistica del territorio va avanti – ha dichiarato ancora il Presidente Tramontana – e il prossimo appuntamento è il TTG di Rimini dal 13 al 15 di ottobre, grazie all’iniziativa congiunta tra Città metropolitana di Reggio Calabria e Camera di commercio”.