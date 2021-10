Calcio: storia d’amore con Icardi al capolinea, Wanda Nara ‘mi sono separata’

17 Ottobre 2021 17:48

Parigi, 17 ott. – (Adnkronos) – Dopo oltre 8 anni e due figlie la storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbe giunta al capolinea. A lasciarlo intendere è stata la stessa showgirl argentina con una storia su Instagram (rimossa e nuovamente riapparsa sul suo account) in cui la moglie-agente dell’attaccante del Psg accusa senza mezzi termini il marito di tradimento. “Hai rovinato un’altra famiglia per una p…”, scrive la modella, in tribuna venerdì con le bambine per la vittoria dei parigini al Parco dei Principi contro l’Angers (l’ex capitano dell’Inter, titolare, ha propiziato il rigore del 2-1 finale realizzato nei minuti conclusivi da Mbappé). ‘Sfogo’ confermato dalla sua risposta – sempre sui social, dove ha anche smesso di ‘seguirlo’ – alla giornalista argentina Ker Weinstein, cui confessa: “Mi sono separata”.