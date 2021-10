Calcio: Maradona Cup, Barcellona affronterà il Boca Juniors in Arabia Saudita

25 Ottobre 2021 19:22

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – Il Barcellona affronterà il Boca Juniors in un match di esibizione in Arabia Saudita a dicembre in onore di Diego Maradona. La prima edizione della Maradona Cup si svolgerà a Riyadh il 14 dicembre, poco più di un anno dopo che l’ex fuoriclasse argentino è morto in patria all’età di 60 anni per insufficienza cardiaca due settimane dopo aver subito un intervento chirurgico al cervello. Maradona ha giocato per il Boca nel 1981-82 prima di trasferirsi in Europa al Barça, dove ha vinto la Copa del Rey, la Copa de la Liga e la Supercopa de Espana. Tornò al Boca per gli ultimi due anni della sua carriera prima di ritirarsi nel 1997.

La partita si svolgerà nella settimana dopo che il Barça affronterà il Bayern Monaco in trasferta nell’ultima partita del girone di Champions League, con una partita della Liga all’Osasuna prevista per l’11 dicembre. La squadra di Ronald Koeman tornerà in Arabia Saudita nel gennaio 2022 per la Supercopa de Espana insieme a Real Madrid, Atletico Madrid e Athletic Bilbao. Barca e Boca si sono incontrati 10 volte in precedenza, l’ultima volta nella partita di esibizione di Joan Gamper nel 2018, che i catalani hanno vinto 3-0.