4 Ottobre 2021 22:34

Calabria, le parole di Giovanni Toti al nuovo presidente della Regione

“Complimenti a Roberto Occhiuto per la grande vittoria in Calabria! Felice di aver contribuito con Coraggio Italia: oggi inizia un nuovo percorso per far crescere questa terra straordinaria, noi ci siamo“. Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti.