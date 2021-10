Calabria, Tansi sgancia la bomba: “in arrivo un violentissimo tsunami giudiziario, il Governo Occhiuto durerà massimo un anno e mezzo”

17 Ottobre 2021 22:24

“Questo governo regionale è formato da vari consiglieri molto discutibili”, tuona sui social l’ex candidato alle scorse elezioni Carlo Tansi

“Da più voci autorevoli sento dire che questo governo regionale Occhiuto formato da vari consiglieri molto discutibili, non durerà più di un anno e mezzo a causa di un violentissimo tsunami giudiziario in arrivo. Speriamo bene”. Tuona così sui social Carlo Tansi, candidato capolista di Tesoro Calabria alle scorse elezioni Regionali, in sostegno di Amalia Bruni. Dichiarazioni molto forti che non sono però accompagnate da altri dettagli. Non è la prima volta che l’ex leader della Protezione Civile calabrese si sfoga tramite le proprie pagine social. Nelle ore successive alla vittoria di Roberto Occhiuto, infatti, parlò di una “Calabria fondata sulla ‘ndrangheta” e di terra “senza speranza”.