Calabria, Tajani: “partire da qui per conquistare il Governo del Paese”

4 Ottobre 2021 22:32

Calabria, le parole di Antonio Tajani a Gizzeria

“La Calabria ha una responsabilità importante per fare crescere tutto il sud a partire dallo straordinario risultato ottenuto. Da qui saluto tutti i nuovi sindaci di Fi e quelli confermati che hanno tenuto alta la bandiera del nostro movimento e soprattutto i valori in cui ci riconosciamo: libertà, valori cristiani, riformismo e garantismo. Siamo l’unica forza politica che raccoglie tutti questi valori. Siamo fieri e abbiamo dimostrato che in Italia c’e’ tanto spazio per chi difende tutto questo. Allora prepariamoci partendo proprio dalla Calabria per conquistare il Governo del paese nel 2023 felici che il federatore del centrodestra, quello che ha sempre scelto gli uomini giusti per vincere sara’ in grado di condurre il centrodestra alla vittoria per governare questo paese”. Lo ha detto Antonio Tajani a Gizzeria.