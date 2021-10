Calabria: sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’Edilcassa Regionale, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio e Cosenza

13 Ottobre 2021 18:38

Mercoledì scorso sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’Edilcassa Regionale Calabrese, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza

Mercoledì 13 Ottobre 2021, in attuazione dell’accordo nazionale stipulato tra INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) e la CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili), è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’Edilcassa Regionale Calabrese e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza. Alla firma del protocollo d’intesa erano presenti il Presidente della Edilcassa Regionale Calabrese Giulio Valente, il Vicepresidente Simone Celebre, il Direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza dr. Giuseppe Patania, l’Ispettrice dr.ssa Antonia Quattrone e il Direttore della Edilcassa Rosario Vescio. L’accordo sancisce e promuove una proficua collaborazione tra gli enti stessi, basata sullo scambio di informazioni, dati e notifiche preliminari, segnando un passo importante nella collaborazione tra Edilcassa Regionale Calabrese e Ispettorato Territoriale del Lavoro, per la promozione della regolarità volta a tutelare le imprese sane che operano nel territorio rispettando correttamente le norme contrattuali e per fare emergere situazioni che devono essere accompagnate verso la regolarizzazione, per la lotta all’evasione e al dumping contrattuale, per la verifica della corretta applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese operanti nel settore e del relativo obbligo di iscrizione all’Edilcassa Regionale Calabrese, inoltre, considerato che in quest’ultimo periodo è stato registrato un incremento di episodi di infortunio sul lavoro, ci sarà maggiore attenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo la diffusione di azioni omogenee sul territorio in materia di tutela del lavoro e dei lavoratori.