Calabria: siglato un protocollo d’intesa tra la Protezione Civile, il Lions e il Leo Club International Distretto 108 Y

9 Ottobre 2021 19:54

E’ stato siglato un protocollo d’intesa tra la Protezione Civile Calabria, il Lions e il Leo Club International Distretto 108 Ya. Obiettivo dell’accordo, sviluppare importanti iniziative di cooperazione nelle diverse attività di previsione e prevenzione, di formazione e addestramento, e anche di intervento in occasione di emergenze o criticità di Protezione Civile. “Siamo molto felici di questa collaborazione – ha dichiarato il capo della Protezione Civile Calabria, Fortunato Varone – Fra gli scopi dei Lions vi è quello di mettersi al servizio della Comunità e lo hanno dimostrato recentemente nel supporto prezioso che ci hanno dato nelle operazioni di aiuto e sostegno alla popolazione afgana. Inoltre, sia i Lions che i Leo, il club formato da under 30, annoverano tra i propri associati numerose figure il cui profilo tecnico e professionale potrà assicurare sicuramente un significativo contributo di intervento anche nell’ambito delle nostre attività”. I soci Lions e Leo, come indicato nel Protocollo, contribuiranno alla diffusione della conoscenza delle tematiche di Protezione Civile e alla formazione, istruzione e informazione di cittadini e operatori. Il Distretto Lions e Leo metterà a disposizione per ogni circoscrizione una propria struttura, che prenderà il nome di “Gruppo di Supporto all’Emergenza”, destinata a supportare, a titolo gratuito, le attività della Protezione Civile. Quest’ultima favorirà la partecipazione dei soci alle attività di formazione e informazione e a percorsi didattici ed esercitazioni.