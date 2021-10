Calabria: ripristinato un alambicco in rame risalente agli anni ’50

27 Ottobre 2021 09:36

I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria hanno concluso le operazioni di verifica presso un deposito fiscale di alcole e prodotti alcolici, sito in Provincia di Vibo Valentia, dove è stato ripristinato e riammodernato un alambicco in rame risalente agli anni ’50. La complessa attività svolta dal personale ADM ha permesso di verificare il regolare funzionamento dell’impianto di distillazione e di accertare la corretta installazione e rispondenza degli strumenti di misura alla vigente normativa fiscale e metrica, consentendo così il corretto accertamento della produzione in un settore caratterizzato da alta incidenza fiscale. La distilleria, già in possesso dell’autorizzazione AEOF, è l’unica attiva in Calabria e oltre a distillare e invecchiare Grappa e Brandy, produce centinaia di infusi da materie prime locali che vengono utilizzati per la produzione di un’ampia gamma di liquori destinati al mercato nazionale e internazionale. ADM sempre presente nelle attività che migliorano la competitività delle imprese del territorio in perfetta simbiosi con la tutela erariale