Calabria, Occhiuto incontra Speranza: “stop al commissariamento, la sanità torni ai calabresi”

20 Ottobre 2021 11:16

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, incontra il ministro della Salute, Roberto Speranza: dialogo positivo, richiesto lo stop al commissariamento della sanità nella Regione

Quest’oggi, a Roma, il nuovo presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha incontrato il ministro della Salute, Roberto Speranza, per un confronto sulla situazione della sanità calabrese. “Non sono ancora stato proclamato presidente, ma sto già lavorando a pieno regime per il futuro governo della Regione. – ha spiegato attraverso un post Facebook Occhiuto – Oggi a Roma ho avuto un positivo confronto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, con il quale ho un ottimo rapporto personale. Abbiamo naturalmente parlato della situazione della sanità in Calabria. Dopo oltre dieci anni di commissariamento è giunta l’ora che la responsabilità di questo delicatissimo settore torni ai calabresi, in capo al presidente che i cittadini hanno votato poco più di due settimane fa. Per raggiungere questo obiettivo incontrerò presto anche il ministro dell’Economia e delle finanze, Daniele Franco. Con il governo nazionale, ne sono certo, ci sarà una concreta e proficua collaborazione”.