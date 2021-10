Calabria, Occhiuto: “ho già iniziato ad occuparmi dei problemi dei calabresi”

23 Ottobre 2021 17:38

Calabria, Occhiuto: “la sanità è la mia grande sfida, ho preso un impegno, e me ne occuperò in prima persona”

E’ carico e pronto alla sfida il neo presidente della giunta regionale della Calabria, Roberto Occhiuto: “le cose da fare che ho in mente per la Calabria sono davvero tante. La sanità è la mia grande sfida, ho preso un impegno, e me ne occuperò in prima persona. Insieme ad esperti e persone capaci. Ma abbiamo – sottolinea- tanti altri dossier sul tavolo: lavoro, giovani, ambiente, digital, turismo, opportunità, politiche sociali, e potrei andare avanti ad oltranza… Ho già iniziato ad occuparmene. In molti mi chiedono notizie della proclamazione. Presto avremo la data ufficiale e il mio conseguente insediamento alla Cittadella”, conclude.