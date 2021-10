22 Ottobre 2021 15:31

Calabria: le parole di Roberto Occhiuto ospite di ‘Tagadà’ su La7

“I calabresi non riescono a curarsi in Calabria, per farlo devono andare fuori dalla regione. Io mi gioco tutto nella mia attività di governo sulla capacità che avrò di governare la sanità riformandola, quindi ho chiesto al ministro Speranza, com’è giusto, che mi nomini commissario alla sanità perché io mi possa occupare della riforma del sistema sanitario in Calabria“. Lo ha affermato il neo presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, ospite di ‘Tagadà’ su La7.