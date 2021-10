27 Ottobre 2021 13:04

Calabria, Nesci: “passi in avanti per un nuovo ospedale a Vibo Valentia”. Domani riunione Regione-Provincia

“Il tavolo istituzionale convocato dal Prefetto Lulli ha affrontato i nodi irrisolti relativi alla realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia. Ho voluto partecipare per portare un ulteriore contributo istituzionale e favorire il confronto con i ministeri interessati. Nella riunione sono stati compiuti dei passi in avanti significativi, già domani è prevista una riunione ristretta tra Regione e Provincia e il tavolo sarà riconvocato il primo dicembre”. Lo dichiara la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci, che aggiunge: “È necessaria la massima cooperazione per sbloccare l’opera e far sì che possa essere consegnata in tempi rapidi alla comunità del vibonese. Dopo anni di stallo è necessario realizzare il nuovo ospedale non solo per garantire ai cittadini di Vibo una struttura ospedaliera adeguata, ma anche per rafforzare tutto il sistema sanitario calabrese”.