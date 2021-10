Tragedia in Calabria: scontro scooter-auto, muore 15enne investito dallo zio

20 Ottobre 2021 22:45

Tragedia in Calabria: un 15enne è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio in provincia di Cosenza

Tragedia in provincia di Cosenza dove un ragazzo di 15 anni è morto oggi in seguito ad un incidente stradale avvenuto a San Sosti. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della moto andandosi a scontrare con una vettura guidata dallo zio. I soccorsi non hanno potuto evitare il decesso del 15enne. Sul posto del sinistro sono prontamente intervenute le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118.

Foto di repertorio