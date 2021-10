Calabria, Morra: “Commissione Antimafia giovedì a Cosenza e venerdì a Crotone”

25 Ottobre 2021 11:50

Il programma delle audizioni e i dettagli

“La commissione parlamentare antimafia sarà in missione in Calabria giovedì 28 e venerdì 29 ottobre rispettivamente nelle città di Cosenza e Crotone”. Lo annuncia in una nota stampa il Presidente Nicola Morra.

PROGRAMMA DELLE AUDIZIONI: Giovedì 28 ottobre, in Prefettura a Cosenza, saranno chiamati in audizione dalle 12:00: il Prefetto di Cosenza, dottoressa Vittoria Ciaramella, unitamente al Questore di Cosenza, dottoressa Giovanna Petrocca, al Comandante provinciale dei Carabinieri, Col. Saverio Agostino Spoto, al Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Col. Danilo Nastasi, e al Capo sezione DIA Catanzaro, per quanto di competenza. Nella pomeriggio dalle 15:30: il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, dott. Mario Spagnuolo, il Presidente del Tribunale di Cosenza, dottoressa Maria Luisa Mingrone, i rappresentanti provinciali di Confindustria, i rappresentanti provinciali dei sindacati CGIL, CISL e UIL. Dalle 20:00 i giornalisti: Guido Scarpino, Arcangelo Badolati, Pablo Petrasso, Marco Cribari e Camillo Giuliani, i rappresentanti provinciali della Camera di Commercio e dell’ordine degli avvocati.

Venerdì 29 ottobre, in Prefettura a Crotone, saranno chiamati in audizione dalle 10:45: il Prefetto di Crotone, dottoressa Maria Carolina Ippolito, unitamente al Questore di Crotone, dottor Massimo Gambino, al Comandante provinciale dei Carabinieri, Col. Gabriele Mambor, al Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Col. Luigi Smurra. Nel pomeriggio dalle 14:00: il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, dott. Giuseppe Capoccia, il Presidente del Tribunale di Crotone, dottoressa Maria Vittoria Martianò, i rappresentanti provinciali di Confindustria, i rappresentanti provinciali dei sindacati CGIL, CISL e UIL, i rappresentanti provinciali della Camera di Commercio e dell’ordine degli avvocati.