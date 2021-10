Calabria, all’ospedale di Paola va in scena “Tom & Jerry”: gatto rincorre topo dentro il reparto [VIDEO]

11 Ottobre 2021 23:01

Calabria, un gatto rincorre un topo all’interno di un reparto dell’ospedale di Paola, a Cosenza: il video, che sembra riproporre una scena di “Tom & Jerry” nella realtà

Praticamente, “Tom & Jerry” nella realtà. Per gli amanti dello storico cartone, infatti, una scena in anteprima. Dentro il reparto di un ospedale. E la Calabria vanta anche il merito di aver ospitato la location. L’ospedale di Paola, a Cosenza, per l’esattezza. Pochi secondi, corse fulminee. Un gatto rincorre un topo, a velocità supersonica. E, come nel cartone, il topo è più furbo e sfrutta le sue piccole dimensioni per intrufolarsi in posti dove il predatore non può entrare. Il tutto, filmato all’interno del reparto, con altra gente che osserva la sbigottita. Di seguito il video.