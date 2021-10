Calabria, Francesco Talarico condannato a 5 anni di carcere: “rimango disorientato dalla sentenza”

28 Ottobre 2021 22:09

Calabria, Francesco Talarico condannato a 5 anni di carcere: “decisione molto amara e destabilizzante in forza della mia estraneità ai fatti contestati”

L’ex assessore al Bilancio della Regione Calabria, Francesco Talarico, coinvolto nell’inchiesta “Basso Profilo”, è stato condannato a 5 anni di carcere per il reato di scambio elettorale politico-mafioso. “Rispetto ovviamente qualsiasi decisione, perchè proveniente dall’autorità dello Stato. Rimango però disorientato, nel mentre si esclude che io faccia parte di un famigerato comitato d’affari a connotazione mafiosa, vengo comunque ritenuto colpevole di aver raggiunto un accordo elettorale con un non meglio individuato soggetto mafioso”, afferma Talarico. “Ciò nonostante, il Tribunale del Riesame prima e la Suprema Corte di Cassazione poi , abbiano escluso categoricamente che io abbia intrattenuto rapporti di alcun genere con mafiosi. Non posso che attendere la motivazione di questa decisione molto amara e destabilizzante in forza della mia estraneità ai fatti contestati, già riconosciuta, in sede di merito e di legittimità, e oggi completamente disattese sebbene i presupposti siano rimasti intatti”, conclude.